таблицы Шульте для детей

Одно из необходимых условий успешного обучения ребёнка в школе является качество его чтения.

Чтение – это, прежде всего, процесс понимания прочитанного. Но понимание во многом зависит и от скорости чтения. Оптимальной считается скорость чтения соответствующая темпу разговорной речи, т.е. примерно 130-150 слов в минуту.

Почему некоторые дети достигают этих параметров достаточно быстро, а некоторым не удаётся добиться такого результата и к концу 4 класса? Причины могут быть разные. В данной статье я остановлюсь на одной из них. Это недостаточный угол зрения.

Как же расширить охват зрения?

Помочь в этом могут упражнения по таблицам Шульте. Таблицы представляют собой размещенные в хаотичном порядке числа, в центре таблицы — знак для фокусировки зрения. Стараясь смотреть только на него, нужно видеть все числа и последовательно пройти по ним. Встречаются таблицы и без обозначения центра, но тогда нужно об этом помнить и стараться самим фокусировать взгляд в центре таблицы.

Регулярная работа с таблицами Шульте позволит:

развить внимание и память ;

и ; активизировать развитие мыслительных процессов;

расширить угол зрения;

активировать развитие мозга ;

; развить быстроту реакции.

Кроме этого таблицы Шульте уже давно используются для улучшения навыков чтения.

Тренируясь с таблицами Шульте, у детей развивается прекрасно внимание и память. При выполнении упражнения мозг должен выполнять одновременно две задачи: держать все числа в поле зрения и называть их в определённой очередности.

В дальнейшем, при чтении, ребенок будет видеть уже больший фрагмент текста, начнёт правильно прочитывать окончания слов за счёт того, что будет видеть все слово целиком до момента прочтения. Это будет способствовать не только увеличению скорости чтения, но и улучшению качества чтения.

Как работать с таблицами Шульте?

Расположите таблицу на расстоянии 30-40 см от глаз ребёнка; Ребёнок находит центр таблицы и фиксирует взгляд; Не совершая движений глазами, ребёнок находит и показывает все числа по порядку; Периодически меняйте таблицу.

Таблицы Шульте для младших школьников

Существует несколько уровней сложности таблиц Шульте:

Таблицы Шульте для детей 6 -7 лет

Простые

Классический вариант

Двухцветный вариант

Здесь сначала ребёнок называет числа, написанные одним цветом, а потом другим.

Повысить результативность упражнения можно также используя различные варианты заданий:

Показать и назвать числа по порядку.

Показать и назвать числа в обратном порядке.

Находить сначала только чётные числа, а потом нечётные.

На время (не более 45 секунд).

Для расширения угла зрения полезно также выполнить следующее упражнение:

Зафиксируйте взгляд в центре таблицы. Медленно опускайте взгляд вниз строго по центральной линии. Стремитесь прочитать цифры, находящиеся по сторонам, не переводя взгляда ни влево, ни вправо. Проделайте то же, поднимая взгляд вверх.

1_ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 3

3_ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 4

7 _ _ _ _ _ 7 _ _ _ _ _ 5

1 _ _ _ _ 6 _ _ _ _ 9

7 _ _ _ 8 _ _ _ 8

3 _ _ 9 _ _ 4

6 _ 1 _ 6

3 _ 8 _ 5

7 _ 3 _ 2

5 _ 7 _3

0

8 _ 2 _9

1 _ 9 _8

2 _ 2 _ 3

9 _ 3 _ 4

9 _ _ 9 _ _ 8

7 _ _ _ 9 _ _ _ 5

1 _ _ _ _ 6 _ _ _ _ 3

8 _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _ 7

1 _ _ _ _ _ _ 7 _ _ _ _ _ _3

8 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 6

И вариант посложнее:

7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

7 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 5

3 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ 6

4 _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ _ 3

1 _ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ 7

6 _ _ _ _ 5 _ _ _ _ 3

8 _ _ _ 3 _ _ _ 9

4 _ _ 8 _ _ 5

9 _ 1 _ 2

2 _ 4 _ 5

5 _ 2 _ 9

4 _ 6 _ 7

0

3 _ 6 _ 8

9 _ 5 _ 2

4 _ 2 _ 9

2 _ 3 _ 4

9 _ _ 5 _ _ 8

3 _ _ _ 6 _ _ _ 4

2 _ _ _ _ 7_ _ _ _ 4

6 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 2

1 _ _ _ _ _ _ 9 _ _ _ _ _ _0

3 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _4

9 _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ 7

6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2

9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Упражнения с таблицами Шульте выполняются обязательно под контролем взрослого, который следит за правильностью называемых чисел и за движением глаз ребёнка. Регулярные занятия с таблицами Шульте дают заметное увеличение скорости чтения, улучшение памяти, внимания и всех мыслительных процессов.

При выборе варианта таблиц ориентируйтесь на возраст и возможности ребенка. Рекомендую начинать с более простых вариантов. Успешное выполнение задания придаст ребенку уверенность в себе и повысит мотивацию.

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Содержание книги:

Что такое таблицы Шульте и зачем они нужны? Как работать с таблицами Шульте? Таблицы Шульте 3х3 Таблицы Шульте 4х4 Таблицы Шульте 5х5 Таблицы Шульте 6х5 Буквенные таблицы Шульте Цветные таблицы Шульте Таблицы Шульте с буквами и числами 7х7 Таблицы Шульте 10х10

Также рекомендую вашему ребёнку пройти ТРЕНИНГ по скорочтению и развитию речи.

Готовые специальные тексты и упражнения позволят родителям улучшить технику чтения своего ребёнка в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Учителя и репетиторы с успехом могут использовать эти материалы в соей работе, экономя своё время и улучшая результативность работы.

О. Наумова «Спиральное чтение»

Чтение спиральных текстов и выполнение заданий способствует формированию навыков осмысленного чтения, увеличению скорости чтения и развитию речи.

В этой книге вам предлагается:

2 варианта спиральных текстов разного уровня сложности (к оличество слов в текстах 20-50);



Задания к каждому тексту;

Методические рекомендации для продуктивной работы.

Работа с такими текстами максимально включает в работу мозг ребенка и в разы увеличивает продуктивность занятий.

Чтение необычных текстов воспринимается ребенком как игра. При этом идет развитие образного мышления, внимания, памяти, умение понимать прочитанное.

Ольга Наумова «Зашумленные тексты для чтения и пересказа»

Навык качественного чтения и письма зависит от состояния зрительного восприятия и внимания ребенка.

Чем лучше ребенок распознает зрительные образы, тем лучше он читает и грамотнее пишет.

Работа с зашумленными текстами максимально включает в работу мозг ребенка и в разы увеличивает продуктивность занятий. При этом идет развитие образного мышления, внимания, памяти, умение понимать прочитанное.

В книге вы найдете:

Зашумленные тексты с вопросами;

Тексты с вопросами для чтения, пересказа, проверки техники чтения;

Методику работы с зашумленными текстами;

Варианты проработки с максимальной продуктивностью;

Упражнения для развития речи и понимания прочитанного.

В результате у ребенка:

увеличивается скорость чтения;



развивается внимание и память;



вырабатываются навыки осознанного чтения;



развиваются навыки самоконтроля;



развивается речь;



уменьшается количество ошибок при письме;



облегчается процесс написания изложений и сочинений;



улучшение учебных показателей.

Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Удобна для распечатывания и использования.

Серия книг «Зашумленные тексты» состоит из трех частей.

Тексты отличаются количеством слов, сложностью и степенью зашумленности.

Желательно проработать по всем трем уровням сложности.

Уровень 1

Количество слов в текстах 25-55. Простая шумовка.

Уровень 2

Количество слов в текстах 35-75. Наклонная шумовка.

Уровень 3

Количество слов в текстах 45-95. Сложная шумовка.

О. Наумова «Сердечное чтение»

Чтение этих необычных текстов и выполнение заданий способствует формированию навыков осмысленного чтения, увеличению скорости чтения и развитию речи.

В этой книге вам предлагается:

Тексты, изогнутые в виде сердца разного уровня сложности

Количество слов в текстах 50-115;

Вопросы и задания к каждому тексту;

Методические рекомендации для продуктивной работы;

Интересные иллюстрации для раскрашивания.

Работа с такими текстами максимально включает в работу мозг ребенка и в разы увеличивает продуктивность занятий.

Чтение таких текстов может восприниматься ребенком как игра. При этом идет развитие техники чтения, образного мышления, внимания, памяти, умения понимать прочитанное.

В результате у ребенка:

• увеличивается скорость чтения;

• развивается внимание и память;

• вырабатываются навыки осознанного чтения;

• развиваются навыки самоконтроля;

• развивается речь;

• уменьшается количество ошибок при письме;

• облегчается процесс написания изложений и сочинений;

• улучшение учебных показателей.

Книга в формате pdf, 96 страниц.

Рекомендуемый возраст 7+.

Подходит для индивидуальных и групповых занятий.

Удобна для распечатывания и использования.

Заходите в Книжную лавку за полезными книгами!

С уважением, Ольга Наумова

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